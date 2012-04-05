У четвер, 12 квітня, у Торгово-промисловій палаті України (Київ, вул. Велика Житомирська, 33), відбудеться круглий стіл “Сталі ефективні закупівлі в Україні”, організований проектом USAID ЛІНК.

Початок круглого столу - о 10:00, реєстрація - о 9:30.

Мета круглого столу – обговорити, яким чином система державних закупівель може сприяти досягненню Україною важливих цілей її сталого розвитку (охорони довкілля, енергоефективності, зменшення шкідливих викидів, розвитку малого бізнесу, дотримання стандартів умов праці тощо), розглянути практичні приклади з України та інших країн, визначити, як цілі сталого розвитку можуть знайти своє відображення у Стратегії розвитку системи державних закупівель України.

Взяти участь у роботі круглого столу запрошено урядовців, які мають стосунок до питань державних закупівель, соціально-економічного розвитку та захисту довкілля, членів ТПП України, а також представників приватного сектору, організацій громадянського суспільства, інших зацікавлених осіб.

Для обговорення запропоновані такі питання:

"Сталі закупівлі" та їхнє значення для України.

"Зелені закупівлі":

"Зелені закупівлі" як інструмент підвищення енергоефективності в Україні.

Розробка стандартів "зеленого будівництва" в Україні: роль державних закупівель.

Сприяння розвитку "чистого виробництва" за допомогою зелених закупівель.

Державні закупівлі та соціально-економічна політика:

Державні закупівлі як засіб сприяння розвитку малого та середнього бізнесу: міжнародний досвід та можливості його застосування в Україні.

Соціальна відповідальність підприємств та уряду.

Контакти для акредитації представників ЗМІ:

Тел: (044) 425-47-47.

Ел. пошта procure@linc.com.ua

*** Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність" (ЛІНК) є спеціалізованим проектом у сфері економічного розвитку, що має на меті посилити конкурентоспроможність регіонів і територій через удосконалення регулювання підприємницької діяльності, підвищення продуктивності підприємств, збільшення стратегічних інвестицій з боку інноваційно-орієнтованих фірм, зміцнення галузевої кооперації, ефективний ринок землі та удосконалення національного законодавства на підтримку цих складників посилення конкурентоспроможності. Робота проекту зосереджується на створенні й упровадженні стратегічних планів підвищення конкурентоспроможності в економічних регіонах по всій країні, сприянні розвитку конкретних регіональних секторів промисловості, що мають велику імовірність досягнення успіху, та реформуванні законодавчої бази для забезпечення безперешкодної торгівлі, раціональних державних закупівель, земельної реформи та регуляторної ефективності.

Вже майже п’ятдесят років – через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) – американський народ надає економічну та гуманітарну допомогу різним країнам світу. В Україні підтримка з боку USAID зосереджена на трьох напрямах: охорона здоров’я та соціальні перетворення, економічне зростання, а також демократія та управління. Починаючи з 1992 року, USAID надав технічної та гуманітарної допомоги Україні на суму 1,6 млрд. доларів. Додаткову інформацію про програми USAID в Україні можна отримати у відділі зв’язків з громадськістю USAID за телефоном: +38 (044) 492-7101 або на сайті програми.