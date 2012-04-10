Богословська каже, що посадити Тимошенко надовше без Путіна не вдасться

20:45, 10 квітня 2012
Політика
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Голова ТСК з питань розслідування обставин підписання газових угод між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» щодо наявності ознак державної зради  Інна Богословська вважає, що неможливо довести державну зраду Юлії Тимошенко при підписанні тих угод без свідчень Володимира Путіна.

Інна Богословська

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

“Фактично єдиним способом довести факт державної зради є отримати прямі свідчення пана Путіна”, - сказала І.Богословська.

Вона підкреслила, що газові переговори між Ю.Тимошенко та В.Путіним відбувалися віч-на-віч за зачиненими дверима. “Я не думаю, що можливо порушити таку справу (за звинуваченням Ю.Тимошенко у державній зраді – УНІАН)”, - додала депутат.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня 2012 року парламент взяв до відома звіт ТСК ВР з питань розслідування обставин підписання газових угод між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» щодо наявності ознак державної зради у сфері економічної безпеки України.

У звіті сказано, що Верховна Рада бачить ознаки кримінальних злочинів і особисту залежність і зацікавленість колишнього глави уряду Ю.Тимошенко під час підписання газових угод з Росією в 2009 році.

Верховна Рада України відзначила, що 17-19 січня 2009 року під час проведення переговорів і підписання директив на укладання газових контрактів між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» прем'єр-міністр України Ю.Тимошенко приховала від суспільства і влади факти існування боргу її приватних компаній перед Міністерством оборони Російської Федерації в сумі 405 311 181 доларів США та існування в Російській Федерації кримінальної справи, за якою доведено її вину в неодноразовому наданні хабарів чиновникам Міністерства оборони Російської Федерації.

ВР вважає, що ці обставини безперечно свідчать про конфлікт інтересів й істотно вплинули на рішення прем'єр-міністра України на користь іноземної держави.

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