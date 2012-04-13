Північна Корея здійснила запуск ракети із супутником

Джерела в керівництві США також підтвердили факт запуску ракети, який, за даними південнокорейського оборонного відомства, було здійснено о 7.39 за місцевим часом (1.39 за київським часом).

"Ми зараз стежимо за траєкторією польоту ракети", - наводить агентство «Ренхап» слова джерела в керівництві Південної Кореї.

Про намір запустити в космос ракету "Инха-3" ("Чумацький шлях") із супутником "Кванмьонсон-3" ("Яскрава зірка") з ракетного полігону в повіті Чхольсан провінції Пхенан-Пукто влада КНДР заявила 16 березня. Запуск приурочено до 100-річчя від дня народження першого керівника країни Кім Ір Сена, який відзначається 15 квітня, повідомляє РІА «Новости».

Плани Пхеньяна запустити власну космічну ракету викликали різке засудження з боку багатьох країн, які розцінили намір КНДР як порушення міжнародних зобов'язань і резолюцій Радбезу ООН 1718 і 1874, що забороняють Північній Кореї проведення пусків ракет із використанням балістичних технологій.