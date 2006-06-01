Проти прихильників Жовтяка виставили ”Беркут”

Біля Секретаріату Президента України на розі вулиць Банкової і Лютеранської триває мітинг, організований громадським комітетом Київщини на захист Євгена ЖОВТЯКА, звільненого днями Указом Президента з посади голови Київської обласної державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, у мітингу, на оцінку його організаторів, беруть участь до 3 тисяч осіб - представників різних політичних сил та громадських організацій Київщини.

За словами депутата обласної ради Миколи СТЕЛЬМАХА, мітинг проводиться в рамках безстрокової акції на захист Є.ЖОВТЯКА.

„Сьогодні проти нас виставлено посилені наряди не лише міліції, але й „Беркута”, - сказав він. - Ми маємо намір встановити тут намети і сподіваємося, що це не викличе незаконних дій з боку правоохоронців”.

Учасники мітингу висувають вимоги, щоб Президент України Віктор ЮЩЕНКО прийняв Є.ЖОВТЯКА, а також членів громадського комітету Київщини і роз’яснив їм мотиви звільнення Є.ЖОВТЯКА.

Нагадаємо, що 27 квітня уряд, очолюваний Юрієм ЄХАНУРОВИМ, зробив подання Президентові про необхідність звільнення Є.ЖОВТЯКА з посади за “погіршення окремих показників соціально-економічного розвитку області”. Є.ЖОВТЯК категорично не згодний з цим, наполягаючи на тому, що погіршення немає, більше того, очолювана ним Київська область динамічно розвивається, зокрема, за підсумками першого кварталу року за сукупністю економічних та соціальних показників вона вийшла на перше місце серед областей України.

24 травня Президент України підписав указ, яким звільнив Є.ЖОВТЯКА з посади. 25 травня Києво-Святошинський райсуд на Київщині зупинив дію указу за адміністративним позовом Є.ЖОВТЯКА.

Активісти УНП та ряду інших партій і громадських організацій області заявили про намір організовувати пікети та вдаватися до блокування автодоріг на знак протесту проти звільнення Є.ЖОВТЯКА.

Сам Є.ЖОВТЯК закликав своїх прихильників утриматись від радикальних дій.

Акція під гаслом: „Відстояли Ющенка – відстоїмо Жовтяка” триває три тижні.