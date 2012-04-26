Прокуратура досліджує справжність тюремного відео з Тимошенко

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, перевіркою реєстрації у книзі обліку осіб, які входять (виходять) на територію Київського слідчого ізолятора, встановлено, що С.Власенко 15 грудня минулого року о 12.55 пройшов на територію СІЗО. У супроводі працівників пенітенціарної установи він одразу ж пішов до медичної частини та увійшов до камери, в якій утримувалася Ю.Тимошенко.

Таким чином, дата і час, зафіксовані у відеосюжеті, розповсюдженому в Інтернеті, співпадають з датою і часом перебування С.Власенка у камері медичної частини, де утримувалася Ю.Тимошенко.

Того дня С.Власенко залишив територію слідчого ізолятора о 18.25.

Перевірка триває. За результатами перевірки будуть вжиті заходи щодо усунення виявлених порушень та притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності.