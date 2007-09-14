Тимошенко не буде ходити з прапорами попід вікнами Рудьковського

БЮТ підтримує рішення Ради національної безпеки та оборони щодо незадовільної роботи Міністерств транспорту і зв’язку та з питань надзвичайних ситуацій, але вважає недоцільними “мікро-акції” блоку “Наша Україна – Народна самооборона” проти Миколи РУДЬКОВСЬКОГО та Нестора ШУФРИЧА.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві БЮТ у відповідь на закиди лідера блоку НУ-НС Юрія ЛУЦЕНКА щодо нібито відмовчування БЮТ за фактом відставки міністрів транспорту та надзвичайних ситуацій.

«Ми згодні з рішенням Ради національної безпеки та оборони щодо незадовільної роботи згаданих міністерств. Ми також цілком солідарні з нашими колегами по демократичному блоку у боротьбі з кланами та олігархією. Однак, на наше переконання, сьогодні воювати персонально з ними, пікетувати приміщення відомств та ходити з прапорами попід вікнами РУДЬКОВСЬКОГО, - то забагато честі для цих, з дозволу сказати, «міністрів», - підкреслюється в заяві БЮТ.

За словами авторів документа, “весь уряд Віктора ЯНУКОВИЧА працює незадовільно. Весь уряд ЯНУКОВИЧА є прихистком для мафії, тіньовиків та корупційних схем. І весь уряд треба міняти в інтересах Української держави”.

Тому БЮТ закликає партнерів з НУ-НС зосередитися та консолідувати сили для спільної перемоги, формування демократичної коаліції та нового чесного і професійного уряду, “а не розпилювати зусилля на мікро-акції, присвячені мікро-політикам”. На переконання БЮТівців, “вимагати тільки відставки РУДЬКОВСЬКОГО чи ШУФРИЧА, - це те саме, що добиватися відставки керівника окремого ЖЕКу за підвищення житлово-комунальних тарифів”.

Як повідомлялося, 13 вересня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, БЮТ як партнер НУ-НС має висловити свою позицію щодо звільнення міністра транспорту М.РУДЬКОВСЬКОГО та міністра з надзвичайних ситуацій Н.ШУФРИЧА.

«Якби БЮТ висловив власне ставлення з цього приводу, то ми змогли б продемонструвати виборцю консолідовану позицію демократичних сил», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

Нагадаємо, вже майже тиждень під стінами Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та Міністерства транспорту активісти “Нашої України - Народної самооборони проводять пікетування, вимагаючи виконання указу Президента про відсторонення від службових обов’язків міністрів М.РУДЬКОВСЬКОГО та Н.ШУФРИЧА.

У сквері навпроти МНС пікетувальники облаштували наметове містечко.