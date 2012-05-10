Міліцію цікавить, які поради давав Турчинову «Доктор Пі»

Виклик першого заступника голови ВО «Батьківщина», керівника виборчого штабу Об’єднаної опозиції Олександра Турчинова до Головного слідчого управління МВС України для проведення допиту пов’язаний із розслідуванням кримінальної справи за обвинуваченням Андрія Слюсарчука, відомого як «Доктор Пі».

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України у зв’язку і появою у ряді електронних ЗМІ повідомлень про виклик О.Турчинова на допит. У зв’язку з цим ВО «Батьківщина» через свою прес-службу висловило стурбованість тим, що «через два тижні після офіційного призначення Олександра Турчинова керівником виборчого штабу Об`єднаної опозиції раптом на його адресу починають надходити незрозумілі виклики на допити».

МВС України повідомляє, що виклик О.Турчинова слідчими ГСУ пов’язаний із розслідуванням кримінальної справи за обвинуваченням А.Слюсарчука у вчиненні ним злочинів, передбачених ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), ст. 138 (незаконна лікувальна діяльність), ч. 2, 3 ст. 190 (шахрайство) і ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

У ході розслідування зазначеної справи отримано дані про те, що А.Слюсарчук у період з грудня 2009 року до березня 2010 року працював у Кабінеті міністрів України на посаді радника першого віце-прем`єр-міністра О.Турчинова. У зв’язку з цим слідчим необхідно з`ясувати обставини працевлаштування та діяльність А.Слюсарчука на даній посаді, повідомляє УЗГ МВС України.