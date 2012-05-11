Євродепутат: українське керівництво веде країну в ізоляцію

Таку думку вона висловила власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі, коментуючи рішення Міністерства закордонних справ України перенести на невизначений термін саміт голів держав Центральноєвропейської ініціативи.

“Розвиток подій (навколо саміту – УНІАН) був спричинений рішенням німецького Президента Йоахіма Гаука не відвідувати саміт. Я розумію, що інші президенти слідували рішенню Й.Гаука. Чого я побоююся, що український уряд і досі не зрозумів, що ті дії, які здійснюються проти опозиції, ведуть країну до ізоляції”, - сказала депутат.

На її думку, в офіційного Києва є багато можливостей повернути країну до демократичного і заснованого на повазі до законодавства процесу розвитку.

“Європа очікує, що Україна припинить такий шлях поводження та переслідування опозиційних політиків”, - сказала Р.Хармс.

Вона зазначила, що Європа чекає від України певної реакції на висловлену стурбованість щодо поводження з колишнім прем’єр-міністром Юлією Тимошенко та іншими колишніми членами уряду, які перебувають в ув’язненні і мають проблеми зі здоров’ям.

Крім того, за словами депутата, Європа хотіла б побачити створення чесних умов для участі ц парламентських виборах, запланованих на жовтень цього року.

“Це в руках українського уряду - виконати ці прохання європейських політиків”, - сказала Р.Хармс.

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Як повідомляв УНІАН, 8 травня Міністерство закордонних справ України повідомило про перенесення Ялтинського саміту на невизначений термін після того, як президенти 13 із 20 країн відмовилися приїхати в Україну. Частина з них мотивувала своє рішення відсутністю часу, а частина – ситуацією навколо Ю.Тимошенко.

Крім того, на початку квітня Німеччина виступила ініціатором політичного бойкоту української частини Євро-2012. На сьогодні керівництво Бельгії, Нідерландів, Австрії, а також Євросоюзу заявили, що не відвідуватимуть Україну під час фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу.