ООН: У лівійських тюрмах катуюють прибічників Каддафі

Про це заявив спецпредставник генерального секретаря ООН у Лівії Іен Мартін, виступаючи на відкритому засіданні Ради Безпеки ООН, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Так, за словами спецпредставника, міністерство юстиції Лівії стверджує, що наразі взято під контроль 31 в'язницю, де утримується 3 тисячі в’язнів.Водночас, окремими в'язницями продовжують керувати так звані «революційні бригади».

«Місія в ООН у Лівії нещодавно висловила стурбованість через смерть трьох в’язнів у місті Місрата. Всі люди померли 13 квітня і ми маємо достовірну інформацію, що смерть стала результатом тортур», - заявив Іен Мартін.

Посадовець додав, що принаймні сім осіб піддавали тортурам в тій же в’язниці. Крім того, є повідомлення про жорстоке поводження з ув’язненими у містах Тріполі та Зінтані.

Мартін також прокоментував кілька нещодавно прийнятих Національною перехідною радою законів, зокрема «Про амністію за декотрі злочини» та «Про введення кримінальної відповідальності за прославляння диктатора». Представник ООН висловив занепокоєність з приводу двозначності, закладеної в закони. Так, рішення про амністію за злочини залежить від того, чи можливо вважати ті чи інші дії спрямованими на «сприяння чи захист революції».

Таким же проблематичним Мартін вважає введення кримінальної відповідальності за висловлювання, спрямовані проти нової влади. Посадовець назвав це «замахом на свободу, несумісні з принципами «конституційної декларації», яка була опублікована Перехідною Радою минулого року».