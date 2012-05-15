Прокуратура просить Вищий спецсуд перенести засідання у «газовій справі»

Як передає кореспондент УНІАН, представник прокуратури виступила з клопотанням, в якому просить перенести сьогоднішнє засідання. Вона нагадала, що раніше Конституційний суд ухвалив рішення, згідно з яким підсудна особа має право брати участь у засіданні суду будь-якої інстанції.

Натомість, за її словами, сьогодні Ю.Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні, а отже відсутня на засіданні.

Проте захист Ю.Тимошенко виступив проти задоволення такого клопотання.

На думку адвокатів, відсутність Ю.Тимошенко не заважає розгляду даної справи.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва 11 жовтня 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

У грудні 2011 року Апеляційний суд Києва підтвердив це рішення.

22 січня 2012 року захист Ю.Тимошенко звернувся до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду кримінальних та цивільних справ з касаційною скаргою на рішення судів першої та другої інстанції у "газовій" справі.

Адвокат Олександр Плахотнюк просить Вищий спецсуд скасувати ухвалу Апеляційного суду Києва від 23.12.2011 року у справі за обвинуваченням Ю.Тимошенко та вирок Печерського районного суду Києва від 11.10.2011 року, а кримінальну справу проти Ю.Тимошенко закрити у зв’язку з відсутністю в її діях складу злочину.

О.Плахотнюк вказує на безпідставність рішень судів двох інстанцій, наголошує на численних порушеннях прав Ю.Тимошенко під час досудового слідства, розгляді справи у суді першої інстанції та в апеляційному суді.

Сьогодні, 15 травня, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ розпочав розгляд касаційної скарги захисту екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко на вирок Печерського районного суду Києва та рішення Апеляційного суду Києва у "газовій справі".