ЗМІ: Виборів мера Києва цього року може не бути

Виходячи з норм чинного законодавства, Верховна Рада зможе призначити вибори міського голови Києва уже лише на серпень, але якщо вона цього не зробить, вибори просто не проведуть.

Про це заявив голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко, пише Дзеркало тижня.

«У 2012 році повноваження, юридично, мера Черновецького закінчуються, він обирався в 2008 році, за тодішньою Конституції на 4 роки. Або це буде червень, очевидно, що це вже не буде липень, тому що треба 60 днів, щоб Верховна Рада призначила. Цей пленарний тиждень вона вже не призначає. Тобто, липень — це вже ні, бо у травні вже не буде засідань Верховної Ради. Можливо, що перед канікулами, у червні Верховна Рада призначить вибори, але це вже буде серпень», — зазначив Черненко.

«У нашій ситуації все можливо, згадайте, як призначали, скасовували виборі місцеві, які були в 2011 році. Якщо Верховна Рада вибори не призначить, їх не проведуть. Тобто, їх не скасують, їх просто не призначать, але це буде грубе порушення Конституції Верховною Радою України», — переконаний голова КВУ.