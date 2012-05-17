МЗС покладає великі сподівання на нового посла ЄС

«Ми, безумовно, пов'язуємо найпозитивніші очікування з новим представником ЄС в Україні, який представляє Польщу – країну, яка робить надзвичайно багато для євроінтеграції України», – повідомив директор департаменту інформаційної політики МЗС Олег Волошин, пише Радіо Свобода.

«Стосовно ж пана Тейшейри, то ми маємо намір із ним конструктивно взаємодіяти до моменту його від'їзду з України, а також бажаємо йому успіхів у роботі на інших пріоритетних напрямках європейської зовнішньої політики», – наголосив представник МЗС.

Як повідомляв УНІАН, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон призначила главою Представництва Європейського Союзу в Україні Яна Томбінського.