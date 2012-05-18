Янукович каже, що якби міг, то відправив би Тимошенко «куди-небудь»

Про це він сказав на зустрічі з журналістами в Донецьку, запис якої транслював Перший національний канал у п'ятницю.

Зокрема, в контексті Кримінально-процесуального кодексу, за статтями якого було засуджено екс-прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко, В.Янукович зазначив, що він був застарілим, і це було проблемою всіх 20-ти років Незалежності України.

«Його модернізували - модернізували, змінювали - змінювали, і прийшов час його замінити, закласти інші принципи», - сказав Президент.

Наприклад, за його словами, принцип рівності сторін – захисту і звинувачення. «Тоді суд, напевно, буде об'єктивнішим і справедливішим», - додав Глава держави.

В. Янукович підкреслив, що для ухвалення нового КПК знадобилося багато часу і зусиль, і що після ухвалення парламентом він його підписав.

«Які претензії можна пред'являти до України і Президента по цьому кодексу?.. Ну, напевно, хтось має добре слово сказати», - зауважив В.Янукович.

У той же час, розповідаючи про свої зустрічі з людьми, Президент сказав, що вони йому кажуть: «Ви її відправте куди-небудь», як це зараз пропонують.

«Якби я міг це зробити, і від мене це залежало, я б це зробив», - сказав В.Янукович, проте підкреслив, що цього не дозволяють рамки законів.