Експерт: Україна довела Європейський парламент до певної істерії

Україна довела Європейський парламент до певної істерії, і українське питання там широко обговорюється тільки тому, що багато українських політиків почали їздити у Страсбург і там висловлювати свою позицію. Про таке в ефірі «5 каналу»заявив голова Наглядової ради Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

«Україна довела Європарламент до певної істерії, тому що європарламентарії в тому числі "підкуповуються" (я це візьму в лапки). Україна зараз дійсно в Європарламенті почала дуже широко обговорюватись, тільки тому, що почали з середини України туди їхати люди і почали висловлювати свою позицію», – заявив Шлінчак.