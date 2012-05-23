Янукович потурбувався про людей, які утримуються під вартою

Президент України Віктор Янукович доручив міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку та голові Державної пенітенціарної служби Олександру Лісіцкову вжити необхідних заходів щодо безумовного забезпечення додержання конституційних прав і свобод підозрюваних, обвинувачених, підсудних, які утримуються під вартою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Також, згідно з дорученням, генеральному прокурору Віктору Пшонці пропонується забезпечити вивчення причин, що впливають на оперативність розгляду судами кримінальних справ, за якими підсудні тримаються під вартою, та посилити контроль за додержанням органами прокуратури вимог закону щодо обов`язкової участі в розгляді таких справ державних обвинувачів.

Крім цього, Президент пропонує Генпрокуратурі розглянути питання щодо підвищення якості та обґрунтованості внесених чи погоджених прокурорами рішень про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту чи про продовження строків тримання під вартою.

Голові Вищої кваліфікаційної комісії суддів Ігорю Самсіну та голові Вищої ради юстиції Володимиру Колесниченку Президент пропонує за участю Національної школи суддів України вжити заходів щодо підвищення фахового рівня суддівського корпусу.

Також В.Янукович запропонував І.Самсіну та В.Колесниченку проаналізувати випадки порушення конституційних прав і свобод громадян при прийнятті судами рішень, зокрема про обрання запобіжних заходів, а також під час розгляду кримінальних справ, за якими підсудні тримаються під вартою, та визначитися щодо заходів реагування на такі порушення.