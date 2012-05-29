У ПР кажуть, що долю податку на розкіш вирішать найближчим часом
09:40, 29 травня 2012Політика
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Законопроект щодо оподаткування предметів розкоші надійде на розгляд Верховної Ради вже найближчим часом.
|Олексій Плотніков знає про погодження між "крилами" Кабміну
«Цей законопроект надійде до Верховної Ради найближчим часом, тому що там було два варіанти. Перший варіант виходив з одного крила Кабінету Міністрів, а інший – від Міністерства фінансів. Тобто там є певні погодження, певна консолідація позицій двох варіантів. Я думаю, що найближчими днями він дійде до Верховної Ради», – заявив Плотніков.
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