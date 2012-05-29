У ПР вважають, що бійки в парламенті - це ознака демократії

Про це він заявив у понеділок у вечірньому ефірі кременчуцької ТК «Візит» у програмі «Громадська приймальня з народним депутатом».

За його словами, остання бійка в парламенті розгорілася навколо «мовного питання» і мала мобілізувати електорат опозиції.

«Я вважаю, що це зроблено для того, щоб мобілізувати свій електорат. Люди, які вважають, що вони переживають за українську мову, зберуться навколо опозиції, котра її захищає. А хто проти - ті, очевидно, прихильники Партії регіонів. Мобілізуються електоральні поля», - сказав депутат.

Він також зазначив, що зал парламенту не розрахований на бійки.

«Але в цьому разі, це показує, що ми маємо демократичний лад у країні. Ви уявляєте таку бійку в парламенті Білорусі чи Росії? Це приклад демократії. Маємо те, що маємо», - сказав О.Надоша.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня 2012 р. розгляд законопроекту про принципи мовної політики у ВР не відбувся. У Верховній Раді відбулася бійка представників фракції Партії регіонів з депутатами від "БЮТ-Батьківщини" і НУ-НС, які протестували проти мовного закону «регіоналів».

Коли почалася бійка, В.Литвин закрив засідання ВР і залишив президію парламенту.

Внаслідок бійки з розбитою головою був госпіталізований член фракції «БЮТ-Батьківщина» Микола Петрук, а народний депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко заявив, що йому погрожували фізичною розправою.

25 травня, відповідаючи на запитання журналістів з приводу того, чому він першим ударив народного депутата Івана Стойка і тим самим сприяв ескалації конфлікту, В.Колесніченко сказав, що «п`ять фізичних недомірків, намагаючись створити видимість бійки, заглядаючи в очі, просили про одне – удар мене, щоб з мене полилася кров, щоб я пройшов в прохідну частину списку». На кілька уточнюючих запитань, що все-таки не його першого почали бити, а він перший ударив, В.Колесніченко відповів, що розпочала ескалацію конфлікту фракція «БЮТ-Батьківщина», яка заблокувала трибуну і хотіла пробратися в президію.