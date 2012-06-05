Мера Сніжного підозрюють у підробці диплома - він називає це помстою

08:31, 05 червня 2012
Політика
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У Донецькій області спалахнув скандал навколо мера Сніжного Олександра Дороніна.

Доронін
Співробітники обласного УБОЗу поставили під сумнів справжність диплома про вищу освіту місцевого градоначальника. Про це пише газета "Сегодня".

Сам Олександр Доронін скандал навколо своєї вищої освіти називає провокацією і помстою одного зі своїх колишніх підлеглих через особисту образу.

«Під час проведення перевірки встановлено, що Дороніну А. А. диплом про отримання вищої освіти в Ленінградському інженерно-економічному інституті ім. Пальміро Тольятті в 1985 році не видавався», - йдеться у відповіді на запит відділу внутрішньої безпеки Управління протидії корупції Сніжного.

Як виявилося, наявність цього диплома Олександр Доронін вказував в автобіографії та обліковій карті при прийомі на посаду першого заступника мера в 2006 році. Зараз зібрані докази правоохоронці передали в прокуратуру, де повинні прийняти рішення про порушення або відмову в кримінальній справі проти чиновника.

 «Це все роздуває людина, яку я вигнав з роботи за некомпетентність, - розповів у свою чергу Олександр Доронін. - Я все життя пропрацював керівником. У мене дві вищі освіти. У мене є всі документи, що це підтверджують. Зокрема, з Контролю з вищої освіти Росії, що я дійсно закінчив два інститути. І за необхідності готовий надати ці документи».

За словами градоначальника Сніжного, в разі необхідності він піде відстоювати свою честь в суді. «Я буду розбиратися, я планую розмовляти щодо цього інциденту з губернатором - це справжнісінький наклеп».

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