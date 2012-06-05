Мера Сніжного підозрюють у підробці диплома - він називає це помстою

Співробітники обласного УБОЗу поставили під сумнів справжність диплома про вищу освіту місцевого градоначальника. Про це пише газета " Сегодня".

Сам Олександр Доронін скандал навколо своєї вищої освіти називає провокацією і помстою одного зі своїх колишніх підлеглих через особисту образу.

«Під час проведення перевірки встановлено, що Дороніну А. А. диплом про отримання вищої освіти в Ленінградському інженерно-економічному інституті ім. Пальміро Тольятті в 1985 році не видавався», - йдеться у відповіді на запит відділу внутрішньої безпеки Управління протидії корупції Сніжного.

Як виявилося, наявність цього диплома Олександр Доронін вказував в автобіографії та обліковій карті при прийомі на посаду першого заступника мера в 2006 році. Зараз зібрані докази правоохоронці передали в прокуратуру, де повинні прийняти рішення про порушення або відмову в кримінальній справі проти чиновника.

«Це все роздуває людина, яку я вигнав з роботи за некомпетентність, - розповів у свою чергу Олександр Доронін. - Я все життя пропрацював керівником. У мене дві вищі освіти. У мене є всі документи, що це підтверджують. Зокрема, з Контролю з вищої освіти Росії, що я дійсно закінчив два інститути. І за необхідності готовий надати ці документи».

За словами градоначальника Сніжного, в разі необхідності він піде відстоювати свою честь в суді. «Я буду розбиратися, я планую розмовляти щодо цього інциденту з губернатором - це справжнісінький наклеп».