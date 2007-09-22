Ющенко не розуміє, в чому він порушив Конституцію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО радить Центральній виборчій комісії не політизувати свою роботу і наголошує, що у Конституції ніде не сказано, що глава держави знаходиться поза політичним процесом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Хмельницькому, коментуючи рішення ЦВК, яким його зобов’язано утримуватися від політичної агітації перед позачерговими виборами до Верховної Ради.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що Президент не може знаходитись поза політичним процесом. «На мої плечі покладена відповідальність за законність і соборність. Я користуючись кожною своєю можливістю говорю про демократію. Говорю журналісту, говорю громадянину – давайте не повертатися до того, що в нас було», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він порекомендував державним інституціям, в тому числі й ЦВК, не політизувати свою роботу. «Це не їх компетенція, давати такі рекомендації чи давати такі оцінки», - сказав Президент. При цьому він порадив уважно прочитати Конституцію, відзначивши, що в Конституції закладені всі імперативні норми. «Якщо ви знайдете імперативну норму, де Президент України є поза політичним процесом, то я хотів би з цим подискутувати», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО також наголосив, що в Івано-Франківську він говорив про основні принципи України: соборна держава – єдина нація, єдина українська державна мова, закон єдиний для всіх. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що він говорив саме про ці речі, і він не розуміє, в чому він порушив Конституцію.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня ЦВК зобов’язала Президента утримуватися від участі в передвиборчій агітації під час виборчого процесу.

Зокрема, Центвиборчком визнав дії Президента щодо участі у передвиборчій агітації у формі публічних закликів голосувати за НУ-НС такими, що не відповідають вимогам закону.

Крім того, ЦВК вважає, що такі дії Президента є порушенням виборчого права громадян і їх законних інтересів та несумісні зі статусом глави держави.

“За” прийняття відповідної постанови проголосували 8 членів ЦВК, 7 членів – проти.

Член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ пояснив, що рішення Центрвиборчкому стосувалося участі В.ЮЩЕНКА в агітаційній акції блоку "Наша Україна - Народна самооборона" в Івано-Франківську.