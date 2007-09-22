НУ-НС, БЮТ та ПР досягли консенсусу

Міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє про консенсус трьох основних політичних сил щодо переходу української армії на професійну основу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю Рівненській обласній державній телерадіокомпанії.

На його думку, це сприятиме успішному реформуванню Збройних сил та переходу до служби на контрактній основі.

А.ГРИЦЕНКО пояснив, що йдеться про Блок Юлії Тимошенко, блок «Наша Україна – Народна самооборона» та Партію регіонів. Він зазначив, що «усі три політичні сили будуть у парламенті. Є консенсус: усі ці три сили хочуть відмовитись від призову і хочуть збудувати професійну армію. Значить, це буде зроблено».

Міністр оборони також повідомив, що є домовленість команди Президента і БЮТ щодо майбутнього фінансування української армії в обсязі 2% від валового внутрішнього продукту. Щоправда, за його словами, “регіонали” поки що не хочуть давати таких грошей. Однак якщо БЮТ і НУ-НС здобудуть перемогу на виборах, то це питання буде вирішено швидко, впевнений А.ГРИЦЕНКО.

А.ГРИЦЕНКО також повідомив, що перехід армії на професійну основу не можна провести так швидко, як про це запевняє Юлія ТИМОШЕНКО. Для цього, за його словами, потрібно як мінімум три умови: перша - щоб бойова підготовка здійснювалася на сучасній техніці, друга – достатній рівень грошового забезпечення контрактників і третя умова – забезпечення військовослужбовців житлом (не казармами радянського зразка, а «сучасним європейським житлом для військових»). А.ГРИЦЕНКО зазначив, що за три місяці виконати ці три завдання неможливо.