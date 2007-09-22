Янукович у Одесі збагатився непристойними анекдотами

У прямому ефірі одеської телекомпанії "38 канал" лідер ПР Віктор Янукович хвалитися, що перед візитом до Одеси побував у трьох населених пунктах, однак не зміг згадати назву одного з них.

"Я сьогодні був у трьох містах: Ізмаїлі, Білгород-Дністровському і... (пауза на 20 секунд). Третє місто – я був там вперше... (знову пауза), це... нагадайте мені!", - звернувся Янукович до ведучої, однак вона не змогла йому допомогти. "Давайте не будемо уточнювати, а поговоримо взагалі про одеський регіон", - запропонувала вона.

Янукович також розповів, що йому в Одесі розповіли кілька анекдотів, але не став їх переповідати. "Я сьогодні з Одеси повезу кілька свіжих анекдотів. Вони чисто одеські, мені соромно про них говорити", - сказав Янукович.

Українська правда