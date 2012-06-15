Литвин: 19 червня ВР не розглядатиме мовного законопроекту

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи інформацію про розгляд цього документа в саме цей день.

“Це неможливо і цього не буде”, - сказав В.Литвин. Він нагадав, що 19 червня лише завершується визначений законом термін для внесення пропозицій до мовного законопроекту.

“До початку нашого спілкування їх вже надійшло до 400”, - зауважив він. При цьому спікер повідомив, що також вноситиме поправки, серед яких обов’язковий іспит з української мови на всі вузівські спеціальності.

Як повідомляв УНІАН, днями народний депутат від Партії регіонів, один із авторів цього законопроекту Сергій Ківалов заявив, що законопроект «Про засади державної мовної політики» буде проголосовано у Верховній Раді в другому читанні 19 червня.

«До 19 червня – другого голосування за законопроект - є час для внесення своїх пропозицій, які, хочу наголосити, оброблятимуться в Комітеті з питань культури і духовності, який очолює також депутат від опозиції», - сказав С.Ківалов.