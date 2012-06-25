Костенко: Нас уже називають «Партія пенсіонерів і бактерій»

Праве крило опозиції вже наступного тижня оголосить про завершення переговорів і спільний похід на вибори.

Про це в інтерв'ю Gazeta.ua розповів голова Української народної партії, яка увійде до цього об'єднання, Юрій Костенко. За словами політика, говорити саме про злиття поки що рано.

На запитання скільки відсотків таке об'єднання планує отримати на виборах, Костенко відповів наступне:

- Я б трохи не так ставив запитання. Бо я вже трохи прочитав, що там пишуть про нас як партію "Пенсіонерів і бактерій". Сьогодні в Україні не так стоїть виборча проблема. Зверніть увагу, що ті, хто себе позиціонує, і вийшли з мотивацією і агітацією на вибори більше року тому, тим не менше, не збирають на себе виборчі симпатії. І сьогодні 15% виборців не хоче голосувати за те, що уже відомо виборцю: починаючи від партії влади і до опозиційних утворень. Коли ми зробили дослідження детальніше, з'ясувалося, що це правоцентристський електорат, який не побачив у тому, що представили політики, те, що вони зазвичай підтримували: це національні інтереси, національна економіка, державна політика, що базується виключно на українських пріоритетах. Тому він і не хоче голосувати. Якщо те об'єднання, яке ми створюємо, доведе, що саме ми є виразниками інтересів цього електорату, то саме такий буде результат. Якщо просто зараз мірятися рейтингами, як нам пишуть, хто 1%, хто 3%, то ми не займалися як інші проекти своїм піаром, бо йшла робота по створенню в Україні правого об'єднання, без якого Україна ніколи не вийде на європейський рівень політики. Так що тут потенціал великий. Як він буде реалізований, враховуючи, що наші партнери, попри те, що ми не проголосили ще себе учасниками перегонів, а інтернет уже наповнився традиційною українською "чорнухою". За таких обставин, коли опозиція воює не проти влади, а одна проти іншої, то виборець скаже: вони усі погані.