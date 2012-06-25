Власенко: Влада хоче звести нанівець результати лікування Тимошенко

Влада хоче звести нанівець результати лікування екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після судового засідання в Харкові у справі ЄЕСУ заявив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко, говорячи про рішення суду призначити комісійну судово-медичну експертизу стану здоров'я екс-прем'єра.

На думку С.Власенка, експертиза призначена для того, щоб визнати Ю.Тимошенко здоровою і такою, що може брати участь у судових засіданнях та будь-яких слідчих діях.

«Їм треба волокти Тимошенко до суду. А для цього їм необхідно нехтувати всім, чим можна нехтувати», - сказав С.Власенко. «Вони хочуть звести нанівець результати лікування Юлії Тимошенко, вони хочуть повернути її в стан, коли вона взагалі не зможе ходити, вона буде вчергове на грані інвалідності. Все це робиться з порушенням чинного законодавства», - додав захисник.

С.Власенко підкреслив, що особисто передавав до суду три висновки німецьких медиків, які лікують Ю.Тимошенко. В тому числі останній висновок, датований 23 червня. За словами захисника, у рекомендаціях німецькі медики наполегливо радять не доставляти Ю.Тимошенко до суду, щоб через навантаження не зашкодити частково успішному процесу лікування екс-прем'єра.

На думку С.Власенка, суд не цікавлять такі висновки спеціалістів берлінської клініки «Шаріте». «Лікарі клініки «Шаріте» українській владі як кістка в горлі. Я сьогодні передав висновки лікарів клініки «Шаріте» - суд вони не цікавлять. Суду потрібна експертиза тих самих лікарів, які півроку говорили, що Тимошенко здорова. Суду потрібна експертиза тих самих людей, які пропонували лікувати Тимошенко в камері Качанівської колонії», - наголосив захисник.

С.Власенко зауважив, що рішенням призначити судово-медичну експертизу «суддя створив низку проблемних питань». За його словами, на цій стадії судового процесу не передбачається оголошення результатів експертиз.

С.Власенко вчергове наголосив, що Ю.Тимошенко не пересувається самостійно і продовжує відчувати болі у спині, а тому не може брати участі у судових засіданнях.

«Вони хочуть, щоб Тимошенко була присутня. Не приймала участь у судових засіданнях, а була присутня в судових засіданнях. Це брутальне порушення права на захист», - підкреслив С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 червня, Київський райсуд Харкова задовольнив клопотання прокуратури та призначив для Ю.Тимошенко судово-медичну експертизу, щоб визначити, чи може екс-прем'єр брати участь в судових засіданнях.

Наступне засідання у справі корпорації «Єдині енергетичні системи України» суд призначив на 10 липня.

Сама Ю.Тимошенко на сьогоднішньому судовому засіданні була відсутня. Вона написала заяву, що за станом здоров'я не може перебувати в суді.