Тимошенко: Наше завдання - не дозволити Януковичу переписати Конституцію під себе

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у листі Ю.Тимошенко, текст якого сьогодні був оприлюднений народним депутатом Сергієм Власенком під час круглого столу щодо реформування Конституції.

За словами Ю.Тимошенко, практично кожна дія правлячої партії є антиконституційною. «Яку статтю Конституції не відкриєш, вона щоденно принижується тими, хто зобов’язаний по закону гарантувати її святість», - заявила Ю.Тимошенко.

Вона зауважила, що проблема сьогодні не стільки в недосконалому змісті Конституції, а в тому, що Президент і представники правлячої партії її не читали і читати не збираються. «У сьогоднішнього режиму так потреба повністю відсутня. Але у влади є велике бажання зберегти себе надовго», - зазначила вона.

За словами Ю.Тимошенко, усі президенти України, крім Леоніда Кравчука, втрачаючи владу, намагалися внести зміни до Конституції неприроднім шляхом створення конституційних комісій, асамблей тощо. «Мета таких дій одна – зберегти себе у владі та владу для себе. Віктор Янукович не виняток. Йому важко зрозуміти, що Конституція України - це цінність, а не запобіжник від відповідальності в майбутньому за антиконституційні дії», - наголосила вона.

Ю.Тимошенко переконана, що саме «через страх та з міркувань забезпечення власної безпеки Януковичем створена Конституційна асамблея і для того, щоб диктатуру однієї людини зробити конституціалізованою».

Лідер «Батьківщини» наголосила, що демократичні сили не мають морального права брати участь в роботі асамблеї. «Наше завдання - не дозволити Януковичу переписати Конституцію під себе. Ми не можемо легалізовувати мафію через конституційний процес, ліквідувати нашу національну ідентичність та ліквідувати навіть натяки на демократію», - вказала вона.

Ю.Тимошенко також зазначила, що Конституцію не можна змінювати у незаконний спосіб. Вона переконана, що зміна Конституції має відбуватися шляхом проведення референдуму або ухваленням статей згідно з порядком, чітко окресленим в самій Конституції. «Тобто лише народ та Верховна Рада мають право змінювати Конституцію. Все інше – чергове шахрайство підконтрольних Президенту членів новоствореної асамблеї», - наголосила вона.

Ю.Тимошенко переконана, що нинішній склад Верховної Ради скомпрометований законодавчим встановленням авторитарного правління і не має морального права торкатися Конституції.

«Саме тому такої особливої ваги набувають наступні парламентські вибори в Україні. Бо за рахунок махінацій на мажоритарних округах диктатор у новому парламенті може отримати право остаточно спотворити українську Конституцію. Народу України, громадянському суспільству, політикам треба зробити все можливе, щоб на парламентських виборах ідеологи диктатури були надійно відправлені в минуле і не чіпляли святая святих - українську Конституцію», - заявила Ю.Тимошенко.