Прем'єри Італії та Іспанії хочуть відвідати в лікарні Тимошенко

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на італійські ЗМІ, іспанський та італійський прем'єри, які в неділю прибули до Києва, щоб підтримати свої національні збірні на фінальному матчі чемпіонату Європи з футболу, мають намір звернутися з відповідним проханням до Президента України Віктора Януковича.

Крім того, М.Монті та М.Рахой у своєму листі закликають до посилення верховенства закону і висловлюють побажання, щоб справа Ю.Тимошенко вирішилась позитивно для неї самої.

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Печерський районний суд Києва 11 жовтня 2011 року засудив Ю.Тимошенко до семи років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією в 2009 році.

Апеляційний суд залишив вирок в силі, після чого була подана касація до Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ.

У даний час Ю.Тимошенко з 9 травня перебуває в центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, де проходить курс лікування у зв'язку із захворюванням хребта.