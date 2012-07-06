Академік про мовний закон: Мета одна - паханат при кремлівському каганаті

Про це він сказав на прес-конференції в УНІАН.

«Необхідно усвідомити, що прийняття цього закону руйнує саме поняття «державна мова», - наголосив він і пояснив, що в умовах функціонування цього закону державна мова стає необов'язковою для значної частини українських громадян, оскільки може бути легко замінена іншими на значній території країни.

П.Гриценко нагадав, що відповідно до цього закону в системі освіти діятиме принцип вибору батьками мови навчання дитини, також закон дозволяє державним службовцям та депутатам ігнорувати державну мову.

«Яка ця державна мова? Та ніяка. Якою вони мовою будуть спілкуватися - російською, яка буде державна мова фе-факто - російська мова. Оце ми маємо сьогодні чітко усвідомити», - зауважив П.Гриценко.

Академік наголосив, що цей закон не вирішує проблему мовного будівництва в Україні, «бо в ньому домінує антиукраїнська перспектива».

«Мета (закону - УНІАН) - розвал незалежної держави, знищення України як держави, тобто побудова малоросійського паханату при кремлівському каганаті», - переконаний П.Гриценко.

За його словами, закон закладає «Велику китайську стіну» між українським та російським народом, оскільки закладає «ненависть та недовіру до російської мови та культури в українців».

П.Гриценко закликав українців не піддаватися на цю приманку і залишатись толерантними і відкритими до російської та інших мов.