Президент Freedom House: влада України концентрує увагу на хибних пріоритетах

Як повідомили УНІАН в Інституті масової інформації (ІМІ), про це він заявив на презентації спеціального звіту «Б’ючи на сполох: на захист демократії в Україні» 5 липня у Києві.

«Окрім проблеми з процесом голосування, мене шокує, що влада концентрує увагу на хибних пріоритетах», - заявив Д.Креймер.

Виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар вважає, що розгляд законопроекту №9073 «Про засади державної мовної політики» не може вважатися об’єктивним та демократичним. «Цей проект було схвалено неособистим голосуванням депутатів. Це порушення стало дуже типовим в українському парламенті, але воно є прямим порушенням Конституції. Проголосовані таким чином законопроекти взагалі не можуть вважатися легальними. До того ж були порушення регламенту розгляду - проект не був внесений до порядку денного і не були проголосовані численні поправки до нього», - зазначила вона.

Науковий директор Інституту Євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко зауважив: «Я взагалі не бачу підстав для ветування цього закону, тому що закон, прийнятий в такий спосіб, не може бути навіть поданий президенту для підписання. Ця моя думка базується на читанні стенограми засідання Верховної Ради. Є й інші зауваження, які стосуються суті закону, його історії і взагалі потрібності».

Нагадаємо, 3 липня 2012 р. проект закону №9073 «Про засади державної мовної політики» ухвалили у другому читанні 248 депутатськими картками. Легітимність голосування поставила під сумнів опозиція та деякі експерти.