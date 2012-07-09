Ющенко побажав Януковичу, щоб його «свята місія» вдалася

Віктор Ющенко побажав Віктору Януковичу, щоб його «свята місія» вдалася.

Вітання третього президента України (2005-2010 роки) публікує Коммерсант в Україні.

«Вікторе Федоровичу, ви - людина, яку мільйони українців обрали президентом, якій випала честь сьогодні представляти Україну. Хотілося б, щоб свята місія формування української соборності вдалася вам хоча б частково. Це ваша головна і найскладніша місія », - йдеться у привітанні.