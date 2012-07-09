Ющенко побажав Януковичу, щоб його «свята місія» вдалася

14:07, 09 липня 2012
Політика
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Третій президент України привітав четвертого президента з днем народження.

Віктор Ющенко і Віктор Янукович під час зустрічі в Києві

Віктор Ющенко побажав Віктору Януковичу, щоб його «свята місія» вдалася.

Вітання третього президента України (2005-2010 роки) публікує Коммерсант в Україні.

«Вікторе Федоровичу, ви - людина, яку мільйони українців обрали президентом, якій випала честь сьогодні представляти Україну. Хотілося б, щоб свята місія формування української соборності вдалася вам хоча б частково. Це ваша головна і найскладніша місія », - йдеться у привітанні.

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