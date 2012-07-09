Ющенко побажав Януковичу, щоб його «свята місія» вдалася
14:07, 09 липня 2012Політика
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Третій президент України привітав четвертого президента з днем народження.
Ющенко привітав Януковича
Віктор Ющенко побажав Віктору Януковичу, щоб його «свята місія» вдалася.
Вітання третього президента України (2005-2010 роки) публікує Коммерсант в Україні.
«Вікторе Федоровичу, ви - людина, яку мільйони українців обрали президентом, якій випала честь сьогодні представляти Україну. Хотілося б, щоб свята місія формування української соборності вдалася вам хоча б частково. Це ваша головна і найскладніша місія », - йдеться у привітанні.
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