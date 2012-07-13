Кличко покаже свою команду на початку серпня

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН лідер партії «УДАР» Віталій Кличко.

«Після громадського обговорення ми зможемо оголосити кандидатів по мажоритарним округам на з'їзді, який буде проходити на початку серпня в Києві. На цьому ж з'їзді ми також зможемо оголосити партійні списки кандидатів у депутати», - сказав він.

В.Кличко повідомив, що є три ключові принципи, за якими партія підходить до кожного кандидата у список партії. По-перше, це має бути людина, яка хоче працювати на державу, суспільство і яка прагне змін.

Ще одним принципом є професійність кандидата. Третій принцип - це моральні якості людини. «Якщо людина відповідає трьом ключовим принципам, вона може бути претендентом у депутати»,- сказав він.

Крім того, за словами В.Кличка, претендент на висунення кандидатом у депутати від партії «УДАР» має бути авторитетною людиною і «не мати шлейфу попередніх скандалів».