На сайті ВР з'явилось розпорядження Литвина про скликання Ради 30 липня

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВР.

Засідання розпочнеться о 10 годині.

У повідомленні зазначається, що В.Литвин на вимогу 157 народних депутатів України та відповідно до частини другої статті 83 Конституції України підписав розпорядження про скликання позачергової сесії Верховної Ради України.

Планується розгляд кадрових питань, що стосуються компетенції Верховної Ради України, проектів законів щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2012 рік, питання ратифікації, проекти законів економічного спрямування.

Як відомо, на 30 липня оголошено проведення трьох партійних передвиборчих з'їздів - Партії регіонів, Об'єднаної опозиції «Батьківщина» і Комуністичної партії України. Зокрема, 30 липня в Києві на 11.00 заявлено передвиборний з'їзд Об'єднаної опозиції «Батьківщина», також на 11.00 заявлено з'їзд КПУ, на 17.00 заявлено з'їзд ПР. На даний момент інформації про можливе перенесення дати або час проведення з'їздів від партій немає.