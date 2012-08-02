Кременчуцький очільник каже, що не має стосунку ні до ПР, ні до опозиції

Про це УНІАН повідомили у прес-службі В.Кравченка.

В офіційному повідомленні зазначається, що В.Кравченко спростовує поширену ЗМІ інформацію про те, що він очолює виборчий штаб Партії регіонів у Кременчуцькому районі.

«Я офіційно заявляю про те, що на даний момент я є безпартійним, і не є керівником жодного з виборчих штабів. Моя офіційна посада - голова Кременчуцької районної ради, і саме для кременчужан я сьогодні працюю. Тому тема, яка сьогодні так активно обговорюється в ЗМІ, є абсолютно безпідставною», - заявив В.Кравченко.

Водночас Василь Кравченко зазначив, що не висувався Об'єднаною опозицією для участі у виборах народних депутатів України.

«Очевидно, йдеться про технічну помилку», - підкреслив В.Кравченко.

Як повідомляв УНІАН, В.Кравченко став депутатом райради від партії «Фронт Змін».

Нещодавно на прес-конференції голова міського штабу Партії регіонів Микола Черниш заявив, що В.Кравченко є начальником виборчого штабу Партії регіонів у Кременчуцькому районі.

1 серпня ЗМІ повідомили, що В.Кравченко опинився у виборчому списку Об'єднаної опозиції під №218.

У Полтавській обласній організації Партії регіонів цю ситуацію назвали непорозумінням. «Він давно виступає і озвучує позицію влади і асоціюється з нашою партією. Він член нашої команди», - сказали УНІАН у прес-службі Полтавської обласної організації Партії регіонів.