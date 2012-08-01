Начальник штабу ПР у Кременчуці опинився у списку Об'єднаної опозиції

У Полтавській обласній організації Партії регіонів цю ситуацію назвали непорозумінням.

«Він давно виступає і озвучує позицію влади і асоціюється з нашою партією. Він член нашої команди», - сказали УНІАН у прес-службі Полтавської облорганізації Партії регіонів.

Сам В.Кравченко пообіцяв прокоментувати ситуацію з даного питання пізніше.

В.Кравченко став депутатом Кременчуцької райради від партії «Фронт Змін» і був обраний головою райради.

Нещодавно на прес-конференції голова Кременчуцького міського штабу Партії регіонів Микола Черниш заявляв, що В.Кравченко є начальником виборчого штабу Партії регіонів у Кременчуцькому районі.