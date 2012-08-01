Начальник штабу ПР у Кременчуці опинився у списку Об'єднаної опозиції
14:54, 01 серпня 2012Політика
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Голова Кременчуцької райради (Полтавська обл.), начальник виборчого штабу Партії регіонів у Кременчуцькому районі Василь Кравченко опинився в партійному списку у народні депутати від Об'єднаної опозиції «Батьківщина» під № 218.
У Полтавській обласній організації Партії регіонів цю ситуацію назвали непорозумінням.
«Він давно виступає і озвучує позицію влади і асоціюється з нашою партією. Він член нашої команди», - сказали УНІАН у прес-службі Полтавської облорганізації Партії регіонів.
Сам В.Кравченко пообіцяв прокоментувати ситуацію з даного питання пізніше.
В.Кравченко став депутатом Кременчуцької райради від партії «Фронт Змін» і був обраний головою райради.
Нещодавно на прес-конференції голова Кременчуцького міського штабу Партії регіонів Микола Черниш заявляв, що В.Кравченко є начальником виборчого штабу Партії регіонів у Кременчуцькому районі.
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