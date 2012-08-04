Політолог: стала абсолютно зрозумілою роль Литвина

Про це він сказав на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, важливим є те, що в списках Партії регіонів виборці побачили народних депутатів із фракції Народної партії - Ігоря Шарова, Катерину Ващук, Олега Зарубінського, бо “скинуті маски”.

“Абсолютно зрозумілою стала роль, яку відіграв Литвин і його партія під час останніх двох років. Тобто, вони підіграли Януковичу в створенні антиконституційної більшості і у сповзанні України до авторитаризму”, - наголосив О.Гарань.

“Зараз їм за це відплатили - місцями в списку. Все, що відбувалося навколо мовного закону, фронда Литвина, подача заяви про відставку, то все це не більше, ніж гра і політтехнології”, - додав політолог.

У свою чергу директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала висловив думку, що на виборах до Верховної Ради не буде конкуренції якихось ідей, пропозицій для суспільства. За його словами, “ми так і не почуємо ідеологію якоїсь політичної сили, а краще б всіх, – за що вона виступає, яка має бути форма правління, яким має бути державний устрій в Україні”. Він наголосив, що під час кампанії будуть використовуватись гасла з приводу того, “що при них було погано, а при нас добре”.

За словами В.Бали, добре те, що Об’єднана опозиція вже не лише виступає проти Віктора Януковича, а й одночасно пропонує якісь певні перспективи для виборців.

Він зазначив, що Партія регіонів також не відзначається пропонуванням перспектив для країни. “Я дуже радий, що руїну вони здолали, я дуже їм за це вдячний, але ж треба показати, що ми будемо робити далі після цієї руїни. Тобто, немає якогось чіткого месиджа”, - підкреслив політолог.

В.Бала зазначає, що КПУ “непогано технічно першу п’ятірку зробили”. За його словами, ця політична сила свої попередні кампанії “будувала на двох китах - російська мова і не підемо в НАТО”. “А зараз вони сказали, що ми будемо забирати назад заводи, фабрики. Напевно, до них прийшли якісь невеликі олігархи, які хочуть стати великими, тому це треба забирати”, - пожартував він.

В той же час О.Гарань вважає, що виборчі програми політичних партій “це добре”, але “сенс цих виборів - вдасться нам зупинити сповзання України до авторитаризму чи не вдасться”. За його словами, саме в цьому головна інтрига нинішніх виборів.