Павлєнов: вирок Луценкові покаже, що не можна чесно розкривати злочини

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Павлєнов, який разом з екс-міністром внутрішніх справ України Юрієм Луценком проходить у справі зі звинувачення в незаконному стеженні за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком, заявив на засіданні Печерського районного суду Києва, виступаючи з останнім словом.

«Ваша честь, засудивши нас - мене, Володимира Івановича Тарасенка, нашого міністра Юрія Віталійовича Луценка, - Ви зможете показати будь-якому співробітнику органів внутрішніх справ, що не можна чесно виконувати свої обов'язки – розкривати злочини, ризикувати своїм життям, а покажете, що можна зраджувати інтереси своїх товаришів по службі, покажете, що у жодному випадку не можна займатися оперативно-розшуковою діяльністю», - сказав О.Павлєнов.

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Екс-міністра внутрішніх справ Ю.Луценка, а також колишніх співробітників Департаменту кримінального розшуку МВС В.Тарасенка і О.Павлєнова звинувачують в тому, що у рамках розслідування справи про отруєння політичного діяча Віктора Ющенка вони нібито незаконно продовжили до 18 місяців оперативно-розшукову справу (ОРС) щодо В.Давиденка, колишнього водія екс-заступника голови СБУ В.Сацюка. Відкриття цієї ОРС дозволяло вести стеження за В.Давиденком і прослуховувати його телефонні розмови, що «завдало істотної шкоди правам, свободам і інтересам В.Давиденка, які охороняються законом», зазначається в обвинувальному висновку.

У липні Генеральна прокуратура змінила Ю.Луценко, а також В.Тарасенко і О.Павлєнову, звинувачення зі зловживання службовим становищем (ст. 364 Кримінального кодексу) на службову недбалість (ч. 1 ст. 367 КК), за що передбачено покарання до 3 років позбавлення волі.

Сам В.Давиденко неодноразово заявляв, що не вважає себе потерпілим.

Печерський районний суд Києва 17 серпня о 8.15 оголосить вирок звинувачуваним у справі про незаконне стеження за В.Давиденком.