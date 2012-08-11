Павлєнов: вирок Луценкові покаже, що не можна чесно розкривати злочини
Колишній співробітник Департаменту кримінального розшуку Олег Павлєнов вважає, що обвинувальний вирок продемонструє всім співробітникам органів внутрішніх справ, що їм не можна займатися розслідуванням злочинів, зокрема тяжких.
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Павлєнов, який разом з екс-міністром внутрішніх справ України Юрієм Луценком проходить у справі зі звинувачення в незаконному стеженні за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком, заявив на засіданні Печерського районного суду Києва, виступаючи з останнім словом.
«Ваша честь, засудивши нас - мене, Володимира Івановича Тарасенка, нашого міністра Юрія Віталійовича Луценка, - Ви зможете показати будь-якому співробітнику органів внутрішніх справ, що не можна чесно виконувати свої обов'язки – розкривати злочини, ризикувати своїм життям, а покажете, що можна зраджувати інтереси своїх товаришів по службі, покажете, що у жодному випадку не можна займатися оперативно-розшуковою діяльністю», - сказав О.Павлєнов.
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Екс-міністра внутрішніх справ Ю.Луценка, а також колишніх співробітників Департаменту кримінального розшуку МВС В.Тарасенка і О.Павлєнова звинувачують в тому, що у рамках розслідування справи про отруєння політичного діяча Віктора Ющенка вони нібито незаконно продовжили до 18 місяців оперативно-розшукову справу (ОРС) щодо В.Давиденка, колишнього водія екс-заступника голови СБУ В.Сацюка. Відкриття цієї ОРС дозволяло вести стеження за В.Давиденком і прослуховувати його телефонні розмови, що «завдало істотної шкоди правам, свободам і інтересам В.Давиденка, які охороняються законом», зазначається в обвинувальному висновку.
У липні Генеральна прокуратура змінила Ю.Луценко, а також В.Тарасенко і О.Павлєнову, звинувачення зі зловживання службовим становищем (ст. 364 Кримінального кодексу) на службову недбалість (ч. 1 ст. 367 КК), за що передбачено покарання до 3 років позбавлення волі.
Сам В.Давиденко неодноразово заявляв, що не вважає себе потерпілим.
Печерський районний суд Києва 17 серпня о 8.15 оголосить вирок звинувачуваним у справі про незаконне стеження за В.Давиденком.