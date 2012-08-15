Інтерпол пояснив, чому Мельниченка звільнили з-під варти

Італійська сторона не припиняла і не припиняє процедуру екстрадиції колишнього майора Управління державної охорони Миколи Мельниченка, затриманого в Неаполі і звільненого ввечері 14 серпня з-під варти.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в Українському національному бюро Інтерполу.

За словами співрозмовника агентства, від італійських колег надійшло повідомлення, що вони не припиняють процедуру екстрадиції, однак, враховуючи той факт, що М.Мельниченко має в США статус біженця і перебуває під дією програми охорони свідків, тримати його під вартою місцеві правоохоронні органи вважають недоцільним. Саме тому його вчора було звільнено з-під варти.

Як повідомляв УНІАН, М.Мельниченка було затримано 3 серпня в аеропорту Неаполя за ордером, виданим українським бюро Інтерполу, одразу після прибуття авіарейсу з Вашингтона. М.Мельниченко заявив про готовність пройти процедуру екстрадиції до України. Після затримання його було доставлено до еміграційної в'язниці.

6 серпня суд Неаполя не зміг ухвалити остаточного рішення щодо екстрадиції М.Мельниченка, оскільки той під час судового засідання висловив категоричну відмову від примусового повернення до України, пояснивши це загрозою для свого життя.

14 серпня М.Мельниченка було звільнено з в’язниці Неаполя.

Як повідомив адвокат М.Мельниченка Микола Неділько, «близько 21.00 за київським часом М.Мельниченка було звільнено з-під варти, оскільки італійська Феміда не знайшла підстав для його екстрадиції в Україну», - сказав адвокат.

Відповідаючи на запитання, чи залишиться в подальшому М.Мельниченко в Італії, адвокат повідомив, що станом на сьогоднішній день екс-майор перебуватиме на території цієї країни.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2011 року Печерський райсуд Києва визнав законною постанову Генпрокуратури від 2001 року про порушення кримінальної справи щодо М.Мельниченка.

16 лютого 2012 року стало відомо, що Апеляційний суд Києва відхилив скаргу М.Мельниченка і його захисту, залишивши у силі рішення Печерського райсуду.