«УДАР» заявляє про тиск на своїх кандидатів-мажоритарників

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявила народний депутат Ірина Геращенко.

"До кандидатів від опозиції приходять такі самовисуванці або офіційні представники партії влади і пропонують домовитися та знятися з виборів. Власне, уже починається залучатися такий механізм підкупу не лише виборців, а й можливих майбутніх депутатів", - сказала І.Геращенко.

Зокрема, вона навела конкретні приклади тиску (погрози звільнення з роботи, позапланові податкові перевірки, побиття) на кандидатів у депутати від партії «УДАР» в округах Донеччини, Закарпаття, Одещини, Запорізької області.

"Тільки завдяки тому, що мажоритарники від партії «УДАР» не бояться оприлюднювати факти тиску, вдалося на Закарпатті не допустити звільнення вчительки з роботи. Там місцева влада трохи перелякалася і наш кандидат залишився на роботі. І в Донецьку також вдалося зберегти за кандидатами робочі місця", - повідомила І.Геращенко.

За її словами, у деяких регіонах представники влади створюють фіктивні виборчі штаби нібито від партії «УДАР».

«У Броварах влада створила фіктивний штаб «УДАРу» для того, щоб у такий спосіб боротися проти нашого кандидата Павла Різаненка. Вчора у Києві було здійснено напад на заступника керівника виборчого штабу у Києві Олександра Восколовича - це виборчий округ № 214. Він написав заяву до правоохоронних органів і пов`язує це зі своєю політичною діяльністю", - уточнила І.Геращенко.

За темою: У Кличка розказали, як їх «пресують» у Донецькій області

Крім того, депутат додала, що у багатьох регіонах «УДАРу» не надають можливості розміщувати свою зовнішню рекламу у центральних районах міст.

«Зокрема, у Дніпропетровську, Одесі, в Чернігові. В цих містах твердо місцева влада заявила, що вона не хоче бачити жодної реклами партії «УДАР», - зазначила І.Геращенко.