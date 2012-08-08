У Кличка розказали, як їх «пресують» у Донецькій області

У партії «УДАР» заявляють про тиск на потенційних кандидатів у народні депутати від цієї політичної сили в Донецькій області.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив керівник юридичного департаменту партії «УДАР» Валерій Карпунцов.

За його словами, сьогодні влада почала застосовувати, окрім традиційних методів адміністративного тиску, нові – вимагати від кандидатів у народні депутати як у мажоритарних округах, так і в загальнонаціональному окрузі, знімати свої кандидатури або звільнятися з роботи.

«Наші кандидати в депутати зазнають тиску і з боку чиновників, і з боку власників підприємств, на яких вони (кандидати - УНІАН) працюють. Нетрадиційність застосування адмінресурсу полягає у тому, що тиск здійснюють не лише чиновники, але й власники підприємств: або власники самі перебувають у провладних партіях, або бояться за свій бізнес», - зазначив він.

За словах В.Карпунцова, особливо виразно це проявляється у Донецькій області. Він не виключає, що це відбувається або відбуватиметься в інших регіонах.

В.Карпунцов навів приклад, коли кандидат по 59-му округу від партії «УДАР», професор одного з донецьких вишів Ольга Шопаренко була вимушена зняти свою кандидатуру, оскільки ректор погрожував їй звільненням, а також проблемами з виплатою кредиту її дочкою.

Розповіли про подібні проблеми й присутні на прес-конференції кандидати від «УДАРу» Євген Корж і Роман Волков. За їх словами, вони були вимушені звільнитися з роботи, оскільки керівництво поставило їх перед вибором.

Є.Корж розповів, що був вимушений звільнитися ще до з'їзду партії, де він був висунутий кандидатом у народні депутати по виборчому округу № 61, оскільки керівництво підприємства відмовилося надати йому відпустку за власний рахунок, і погрозило звільнити за прогул, якщо він поїде на з'їзд.

«Тому я ухвалив рішення піти, але я все одно добиватимуся, щоб ми жили в країні, де партійна приналежність не була б предметом для обговорення професійної діяльності людини», - підкреслив Є.Корж.

Як розповів Р.Волков, його начальство поставило йому ультиматум – він закінчує з партійною діяльністю і залишається на підприємстві, або звільняється.

Голова донецької обласної організації партії «УДАР» Єгор Фірсов зазначив, що озвучена інформація є, по суті, краплею в морі.

«Зараз ми озвучили конкретні факти. Можу сказати, що, незважаючи на всі складнощі, ми будемо сильними і продовжимо боротьбу проти авторитарного режиму», - заяви Є.Фірсов.

В.Карпунцов пообіцяв, що партія надасть усім своїм кандидатам, які зіткнуться з тиском, не лише юридичний, але й фізичний захист.

«Наша партія у змозі це зробити і ми не боїмося ніяких переслідувань», - підкреслив він.