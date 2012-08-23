ВАСУ витребував додаткові документи для розгляду скарги на Магеру і Шелудька

Як передає кореспондент УНІАН, у зв’язку з цим у судовому засіданні оголошено перерву до 18.30.

«Суд постановив для всебічного повного та об’єктивного розгляду скарги витребувати проект постанови ЦВК №147 і додатки до неї документів стосовно Сацюка», - сказав головуючий на засіданні суддя Олег Кравцов.

Суддя підкреслив, що ці документи необхідні для з’ясування всіх обставин у справі.

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Як повідомляв УНІАН, 19 серпня Київський апеляційний адміністративний суд скасував рішення ЦВК про реєстрацію В.Сацюка кандидатом у народні депутати в одномандатному окрузі № 62 у Житомирській області.

Крім того, суд визнав протиправними дії двох членів Центрвиборчкому від опозиції – А.Магери і В.Шелудька - під час підготовки до розгляду на засіданні ЦВК 3 серпня питання про реєстрацію В.Сацюка кандидатом.

Окремою постановою суд вирішив "довести до відома Президента України та голови ЦВК для прийняття відповідних заходів" інформацію про порушення, допущені членами ЦВК В.Шелудьком та А.Магерою.

21 серпня до ВАСУ було направлено три самостійні скарги щодо цього рішення суду - ЦВК, А.Магери і В.Шелудька.