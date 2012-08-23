Суд розглядає ще одну скаргу на Магеру

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Магера повідомив сьогодні журналістам під час перерви у засіданні Вищого адміністративного суду України з розгляду апеляційної скарги Центральної виборчої комісії щодо правомірності дій членів ЦВК А.Магери і Валерія Шелудька під час реєстрації колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка кандидатом у народні депутати.

"Громадянин України спочатку у ЦВК оскаржував дії мого колеги Михайла Охендовського щодо його висловлювань у пресі. А коли цю скаргу було повернуто на виправлення заявнику, оскільки вона не відповідала вимогам закону, заявник звернувся до суду для оскарження вже моїх дій, тобто за повернення цієї скарги на виправлення", - сказав А.Магера.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня Київський апеляційний адміністративний суд скасував рішення ЦВК про реєстрацію В.Сацюка кандидатом у народні депутати в одномандатному окрузі № 62 у Житомирській області.

Крім того, суд визнав протиправними дії двох членів Центрвиборчкому від опозиції – А.Магери і В.Шелудька - під час підготовки до розгляду на засіданні ЦВК 3 серпня питання про реєстрацію В.Сацюка кандидатом.

Окремою постановою суд вирішив "довести до відома Президента України та голови ЦВК для прийняття відповідних заходів" інформацію про порушення присяги, допущені членами ЦВК В.Шелудьком та А.Магерою.

Як повідомляє «Українська правда», на сьогоднішнє засідання суду не з'явилися ані В.Сацюк, ні позивач Ганна Федоренко. При цьому представники В.Сацюка запевнили суд, що він 5 років "проживав на території України, але переховувався, відчуваючи небезпеку для себе та своєї родини". Вони також зазначили, що не існує ані указу Президента про позбавлення громадянства, ані інших документів, що підтверджували російське громадянство В.Сацюка. Адвокати не змогли надати будь-яких підтверджень присутності В.Сацюка в Україні, крім квитанцій за комунальні послуги.

Водночас представники В.Сацюка заявили, що не можна вважати достовірними відомості Державної прикордонної служби, оскільки відповідно до них В.Сацюк 26.12.2010 о 16.25 та о 16.27 двічі перетнув кордон України різними бортами Шереметьєво-Київ та Внуково-Київ.

Виступаючи в суді, А.Магера наголосив, що нинішнім виборчим законодавством ЦВК позбавлена можливостей встановити місце проживання особи.

"Це є прогалина нинішнього законодавства. Якщо, згідно з попереднім законом про вибори, ми могли звертатися до 13 органів влади, то тепер такий пункт взагалі відсутній. Єдиним способом легітимно відмовити в реєстрації є рішення суду, яким встановлено, що особа не проживає в Україні", - сказав А.Магера.

Для прикладу він навів випадок з колишнім прем’єр-міністром України Павлом Лазаренком, чия відсутність в Україні доведена судом.

А.Магера також попросив суддів врахувати інше рішення цього ж суду, який визнав законною реєстрацію кандидатом у депутати футболіста Андрія Шевченка.