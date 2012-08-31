Мер Малина запевняє, що завтра TBi повернуть в ефір

Як повідомили УНІАН у прес-службі М. Томенка, цю інформацію йому повідомили мешканці Малина під час його перебування на Житомирщині.

За словами громадян, “відключення не має жодного відношення до комерційної діяльності організації, що вела ретрансляцію, оскільки йдеться про комунальне підприємство, яке утворене і фінансується районною владою".

На думку М. Томенко, “влада поставила собі за мету ліквідувати єдиний об’єктивний незалежний канал в Україні. Він додав, що приклад Малина дуже чітко демонструє, що цим займається безпосередньо влада, попри її регулярні заяви, що вона до цього не має жодного стосунку.

Водночас, за повідомленням прес-служби, М.Томенко додав, що можливість відновлення трансляції каналу «ТВі» залежить і від самих мешканців, які мали б активно вимагати від місцевої влади повернути мовлення каналу, який дивиться велика кількість людей на Житомирщині.

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Водночас, як розповів кореспонденту УНІАН Малинський міський голова Сергій Стельмах, відключення згаданого каналу «ТВі» відбулося виключно з технічних причин на два дні - вчора і сьогодні, а завтра цей канал вже транслюватиметься, як і раніше.

" Сьогодні вранці я також отримав відповідну заяву від опозиції про те, що канал «ТВі» відключає влада. З цього приводу я викликав керівника нашого малинського міського телебачення, яке здійснює ретрансляцію вказаного каналу та попросив пояснення. З’ясувалося, що ніякої політики тут немає, канал відключили виключно з технічних причин, завтра трансляцію його відновлять",- сказав мер Малина.