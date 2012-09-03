Литвин каже, що заповажав брата за бійку в своєму окрузі

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів, чому його брат «з людьми на базарі свариться, листівки відбирає», де міститься негативна інформація про В.Литвина.

В.Литвин наголосив, що законодавство України «забороняє розповсюджувати наклепи». «Я розумію свого брата, я його навіть ще більше заповажав», - підкреслив він.

В.Литвин вважає, що в тих листівках містились нісенітниці про нього. «Скажу вам чисто по-людськи, і чисто по-житейськи – я дуже хотів би побачити як би кожен з вас реагував, коли б на вашого брата чи сестру лили бруд, який абсолютно нічим не підтверджується. Треба мати певні гальма», - сказав В.Литвин.

Він підкреслив, що не поділяє емоції брата, але розуміє його. При цьому додав, що завжди готовий до діалогу і готовий відповідати на запитання, які є до нього. «І не засланим козачкам, розповідати людям на моїй батьківщині, хто я такий, як я живу, і що я зробив», - наголосив В.Литвин.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня народний депутат Геннадій Москаль звернувся до генпрокурора Віктора Пшонки з вимогою притягнути до відповідальності винних у побитті громадських активістів, які роздавали листівки проти В.Литвина у Новоград- Волинському на Житомирщині. За інформацією Г.Москаля, "як стало відомо зі ЗМІ, 25 серпня на активістів громадської організації напала група осіб. Одним із нападників виявився Петро Литвин, рідний брат Володимира Литвина, який на парламентських виборах балотується в одномандатному виборчому окрузі №65 у Новограді-Волинському".