Парламент на сьогодні закінчив роботу і завтра не збиратиметься

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення рішення щодо внесення змін до календарного плану роботи ВР проголосували 265 карток з 299 зареєстрованих в сесійній залі.

Згідно з ухваленим рішенням, депутати працюватимуть в комітетах для підготовки законопроектів.

Таке рішення викликало обурення у депутатів від опозиції. Зокрема, депутат від фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій Сас наголосив, що парламент позбавляє депутатів можливості заслухати завтра уряд щодо економічної ситуації в Україні, та міністра освіти та науки Дмитра Табачника.

У свою чергу голова ВР Володимир Литвин наголосив, що парламент не може працювати в такому режимі, коли більшість депутатів від опозиції не беруть участі в пленарних засіданнях. Крім того, додав він, більшість законопроектів, які запропоновані урядом та депутатами, розглянуті сьогодні.

Його підтримав і лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов, зауваживши, що заслухати Д.Табачника можна і наступного пленарного тижня.

Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України завершено.

Депутати сьогодні понаднормово працювали майже 5 годин. Всього було розглянуто близько 60 питань.

Під час засідання народний депутат від фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій Сас наголосив, що в сесійній залі присутні лище 57 народних депутатів від більшості, які постійно порушують Конституцію і голосують за своїх колег.

У свою чергу лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов реагуючи на це, почав вимагати від керівництва парламенту не нараховувати представникам опозиції заробітну плату за сьогодні, оскільки вони взагалі ігнорують роботу ВР. На цей час в сесійній залі були присутні приблизно 20 депутатів від опозиції.

Наступне пленарне засідання ВР відбудеться 18 вересня.