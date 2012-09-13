Третьяков: Не можна допустити, щоб влада контролювала 300 голосів у майбутній Раді

Головне, що потрібно сьогодні зробити Україні - це поміняти владу, усунувши режим Януковича, вважає опозиційний депутат Олександр Третьяков. Про це він заявив сьогодні в інтерв'ю «Газеті київській».

Своєю метою в парламенті наступного скликання депутат бачить формування сильної демократичної більшості. «Це потрібно зробити до того, як ця влада спробує вчинити державний переворот, змінивши Конституцію для переобрання Януковича президентом у парламенті, - заявив Олександр Третьяков. - Їм потрібно за будь-яку ціну контролювати 300 голосів у майбутній Верховній Раді, а цього допустити не можна. Саме з цією метою я йду до парламенту. Разом із демократичною більшістю ми ухвалимо закон про порядок імпічменту президента, відправимо Януковича у відставку і поміняємо владу в країні».

Нинішній владі, на думку політика, вигідний підконтрольний парламент. «Зараз вона (влада. - ред.) виставляє на округах кандидатів, які всіма силами намагаються потрапити до парламенту шляхом дуже короткочасної, що дорівнює тривалості виборчій кампанії, турботи про виборців, - сказав в інтерв'ю Олександр Третьяков. - Таких «діячів» допускати у владу не можна. Бо ж «латанням дірок» життя людей не поліпшиш, треба докорінно змінювати саму систему управління країною».

Політик упевнений, що потрібно «перепинити шлях у владу представникам нинішнього режиму, які потрапивши в стіни Верховної Ради стануть «тушками»-торгівцями голосами, а про народ забудуть на цілих п'ять років».

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на виборах-2012 за мажоритарним округом № 218, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці.