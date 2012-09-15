Людину, яка першою ступила на Місяць, поховали в Атлантичному океані

Траурна церемонія пройшла в п'ятницю, 14 вересня. До місця поховання прах Армстронга доставив військовий корабель.

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Ніл Армстронг помер 25 серпня 2012 року в віці 82 років. До того, як стати членом загону астронавтів NASA, він служив пілотом Військово-морських сил США і брав участь у бойових діях. Після смерті Армстронга його сім'я оголосила, що він буде похований у морі за традицією ВМС США. Перед похороном у Вашингтоні пройшла церемонія прощання з астронавтом, відкрита для публіки, повідомляє Лента.ру.

Армстронг - перша людина, що ступила на поверхню Місяця. На супутник Землі Армстронг висадили 20 липня 1969 року. Разом з напарником Едвіном "Баззом" Олдріном він провів на Місяці близько двох з половиною годин.