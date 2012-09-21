Опозиція перекаже 2 мільйони телеканалу ТВі для погашення боргів

10:27, 21 вересня 2012
Політика
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Об’єднана опозиція «Батьківщина» вирішила перерахувати 2 мільйони гривень каналу ТВі для погашення ним начебто існуючих боргів перед державою.

Олександр Турчинов, Арсеній Яценюк і Анатолій Гриценко у Києві. 7 вересня

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова ради об’єднаної опозиції "Батьківщина» Арсеній Яценюк.

Він зауважив, що канал звернувся до громадян України з закликом допомогти фінансово і українці вже зібрали майже 2 з 4 необхідних мільйонів гривень.

«Тому об’єднана опозиція прийняла наступне рішення – українці вже зібрали близько 2 млн грн на те, щоб дати режиму Януковича ці гроші. Об’єднана опозиція прийняла рішення зменшити фінансування виборчої кампанії і відправити додатково 2 млн грн на те, щоб не відключили канал ТВі», - сказав він.

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