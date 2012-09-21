Опозиція перекаже 2 мільйони телеканалу ТВі для погашення боргів
10:27, 21 вересня 2012Політика
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Об’єднана опозиція «Батьківщина» вирішила перерахувати 2 мільйони гривень каналу ТВі для погашення ним начебто існуючих боргів перед державою.
Рішення оприлюднив Яценюк
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова ради об’єднаної опозиції "Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Він зауважив, що канал звернувся до громадян України з закликом допомогти фінансово і українці вже зібрали майже 2 з 4 необхідних мільйонів гривень.
«Тому об’єднана опозиція прийняла наступне рішення – українці вже зібрали близько 2 млн грн на те, щоб дати режиму Януковича ці гроші. Об’єднана опозиція прийняла рішення зменшити фінансування виборчої кампанії і відправити додатково 2 млн грн на те, щоб не відключили канал ТВі», - сказав він.
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