ТВі просить матеріальної допомоги

Про це УНІАН повідомили у прес-службі телеканалу.

“Після того, як Окружний апеляційний суд міста Києва ухвалив рішення, що ТВі має сплатити Податковій службі 4 мільйони грн, телеканал розпочав громадську кампанію по збору коштів”, - зазначається в повідомленні.

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ТВі відкрив спеціальний рахунок:

ТОВ ТРК ТелеРадіоСвіт

ОКПО 32485339

р/р 26009012826076

банк: ВАТ «Укрексімбанк»

мфо: 322313

Призначення платежу: Безповоротна фінансова допомога.

Рахунок мультивалютний.

На каналі зазначають, що можна перераховувати кошти у будь-якій валюті і з будь-якої країни.

“Звертаємось до громадян, політичних сил, громадських організацій з проханням допомогти каналу зібрати ці кошти”, - йдеться у повідомленні.