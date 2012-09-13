ТВі просить матеріальної допомоги
Телеканал ТВі просить усіх небайдужих допомогти у зборі коштів для сплати Податковій службі боргу.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі телеканалу.
“Після того, як Окружний апеляційний суд міста Києва ухвалив рішення, що ТВі має сплатити Податковій службі 4 мільйони грн, телеканал розпочав громадську кампанію по збору коштів”, - зазначається в повідомленні.
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ТВі відкрив спеціальний рахунок:
ТОВ ТРК ТелеРадіоСвіт
ОКПО 32485339
р/р 26009012826076
банк: ВАТ «Укрексімбанк»
мфо: 322313
Призначення платежу: Безповоротна фінансова допомога.
Рахунок мультивалютний.
На каналі зазначають, що можна перераховувати кошти у будь-якій валюті і з будь-якої країни.
“Звертаємось до громадян, політичних сил, громадських організацій з проханням допомогти каналу зібрати ці кошти”, - йдеться у повідомленні.