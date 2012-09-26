Спостерігачі не бачитимуть як вводяться дані голосування у комп'ютер

Як передає кореспондент УНІАН, ЦВК сьогодні на засіданні затвердила порядок передачі до ЦВК оперативної інформації про хід та підсумки голосування 28 жовтня на виборах народних депутатів України.

Заступник голови ЦВК Андрій Магера повідомив, що порядок містить 4 розділи, які визначають процедуру передачі даних від дільничних виборчих комісій до окружних виборчих комісій, а також від окружних виборчих комісій до Центральної виборчої комісії.

«Персональну відповідальність за достовірність даних несуть голова окружної виборчої комісії та голова дільничної виборчої комісії», - сказав А.Магера.

У свою чергу член ЦВК Ігор Жиденко запропонував для забезпечення відкритості та прозорості виборчого процесу розширити перелік осіб, які мають право бути присутніми під час введення оперативної операції до системи «Вибори» та включити до нього кандидатів у депутати, уповноважених та довірених осіб суб’єктів виборчого процесу, а також спостерігачів.

При цьому І.Жиденко також запропонував після введення даних до системи «Вибори», роздруковувати їх та оприлюднювати на інформаційному стенді у приміщенні окружної виборчої комісії.

Водночас ці пропозиції підтримали лише 6 з 15 членів ЦВК. Зокрема, Михайло Охендовський вважає, що розширення переліку осіб, які мають право бути присутніми у приміщенні системного адміністратора, дезорганізує його роботу та може спотворити дані, які вводяться до системи «Вибори».

Таким чином, згідно з рішенням ЦВК, у приміщенні, де вводяться дані до системи «Вибори», можуть бути присутні лише системний адміністратор, голова окружної виборчої комісії або член окружної виборчої комісії, який відповідає за цю інформаційну систему.

Дільничні та окружні виборчі комісії передаватимуть оперативну інформацію про хід голосування до Центральної виборчої комісії одразу після відкриття виборчих дільниць.