У парламенті Криму зазвучала кримськотатарська мова

Як передає кореспондент УНІАН, Р.Чубаров узяв слово під час затвердження гендиректором державної телерадіокомпанії "Крим" Степана Гулеватого, й обурився невеликою, на його думку, кількістю годин в ефірі кримськотатарською мовою.

Спікер кримського парламенту Володимир Константинов зазначив, що слова депутата може перекласти перекладач. Дівчина почала робити це.

Р.Чубаров продовжив виступ кримськотатарською, а на репліку В.Константинова про те, що перекладачка не встигає за ним, депутат відповів, що може після закінчення виступу перекласти свої слова сам.

Крім того, Р.Чубаров ставив запитання до виступаючих українською мовою.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня Президент України Віктор Янукович підписав прийнятий Верховною Радою Закон “Про засади державної мовної політики”.

Документ не перешкоджатиме розвитку в Криму державної - української - мови, регіональними тут можуть стати російська й кримськотатарська мови - лише ці мовні групи налічують на півострові не менше 10% населення, заявив кримський прем'єр-міністр Анатолій Могильов.

ВР Криму 15 серпня доручила Раді міністрів автономії до 10 жовтня підготувати й внести на розгляд кримського парламенту пропозиції з реалізації в автономії закону.