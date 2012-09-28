Яценюк: Зараз із «регіонами» ми йдемо ніс в ніс

Про це А.Яценюк сказав в інтерв'ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» (№151 від 28 вересня).

«Зараз із "регіонами" ми йдемо ніс в ніс. Наші рейтинги, за даними внутрішньої соціології, — а ми замовляємо її у чотирьох різних соцфірм, — розрізняються в межах статистичної похибки, плюс-мінус один відсоток, і коливаються в районі 30%», - заявив він.

За словами А.Яценюка, електорат Партії регіонів представляють ті, хто виступає за те, "щоб не було війни", а електорат Об'єднаної опозиції - це ті, кому потрібна мрія, і ті, хто проти "регіонів".

«Хто виграє? Ідеологічно - маємо ми. Адміністративно - хочуть виграти вони. Їхнє завдання - одержати на один мандат більше, ніж у Об'єднаної опозиції. Ми подобаємося виборцеві більше, ніж вони! Або, якщо хочете, Партія регіонів не подобається українцям більше, ніж ми», - сказав А.Яценюк.

Він також повідомив, що з жовтня Об'єднана опозиція почне розповідати про свої конкретні цілі – «що ми хочемо зробити в парламенті і як ми хочемо цього досягти».

«Ми хочемо об'єднати емоції й раціо і подивитися, що з цього вийде. Янукович веде кондову програму, ми ж маємо креативити. Ми виставляємо конкретний перелік зобов'язань, які на себе беремо, розповімо людям, навіщо ми йдемо до Ради», - сказав А.Яценюк.

Відповідаючи на питання про готовність плану дій у разі приходу до влади, А.Яценюк повідомив, що у опозиції готовий перелік законів, які вона має намір скасувати, наприклад закони про Кабінет міністрів, СБУ, прокуратуру, суди.

«У нас готові 80 законів, які ми збираємося ухвалити. Зокрема, ми підготували законопроект "Про Президента України". Розробили ми його тому, що Віктор Янукович зараз володіє абсолютно неконституційними повноваженнями», - наголосив А.Яценюк.

Він зазначив, що програмне завдання опозиції полягає в ухваленні закону про імпічмент Президента, у створенні в новому парламенті спеціальної комісії з розслідування злочинів, скоєних Президентом. «Якщо ми одержимо в Раді більшість, ми цей закон ухвалимо і чекатимемо від Януковича вето на нього», - сказав А.Яценюк.